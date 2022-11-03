انطلاق مسابقة "بيوت عسير الملونة" بجناب وآل مسلم بمحافظة الحرجة

انطلقت فعالية مسابقة بيوت عسير الملونة التي تقيمها هيئة التراث بمحافظة الحرجة حيث تم ترميم 7 منازل تراثية بقريتي جناب وآل مسلم وتستمر الفعالية حتى بعد غد السبت.
وتحتوي على مسابقة لتزيين واجهات المنازل بالزخارف والألوان المستوحاة من العمارة المحلية بالمنطقة كما تحتوي على معارض للفن التشكيلي بحضور عددٍ من الفنانين التشكيليين وركن للراوي الذي يحكي قصصًا تاريخية وإقامة عددٍ من ورش العمل بحضور خبيرة القط العسيري الأستاذة زهرة فايع الألمعي التي شاركت بعدة معارض دولية ومحلية وشاركت بالألوان القديمة والحديثة مثل الرسم بالقهوة والنباتات والصخور.
وتحدثت الفنانة التشكيلية حنان القحطاني أن مشاركتها في التلوين على الطفشة وتستخدم الطفشة للوقاية من الشمس والأمطار وتستخدم الألوان الطبيعية في النقش على الطفش بالقط العسيري والنقش الجنوبي كما شاركت في أعمال فنية أخرى، بعد ذلك التلوين على الخزف بإشراف الفنانة التشكيلية أروى العسيري والفنانة التشكيلية فاطمة العسيري بالتلوين على الخزف والفخار بالقط العسيري والنقش الجنوبي كما شاركت في أكثر من بازار فني في فندق ذا فيو بأبها.
وشاركت عدد من الفرق الشعبية بأداء فنونها على مسرح بيوت عسير الملونة، وختامًا التقى فريق صحيفة البوابة بعازف مزمار الراعي حديش الألمعي الذي قدم عرضًا فنيًا لمعزوفة راعية الغنم بالعزف على المزمار.
وقد شكر الأهالي هيئة التراث على الاهتمام بالموروث الشعبي وإعادة ترميم المباني التراثية القديمة التي تحمل إرثًا تاريخيًا عريقًا.