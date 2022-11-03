انطلاق مسابقة "بيوت عسير الملونة" بجناب وآل مسلم بمحافظة الحرجة

وتحدثت الفنانة التشكيلية حنان القحطاني أن مشاركتها في التلوين على الطفشة وتستخدم الطفشة للوقاية من الشمس والأمطار وتستخدم الألوان الطبيعية في النقش على الطفش بالقط العسيري والنقش الجنوبي كما شاركت في أعمال فنية أخرى، بعد ذلك التلوين على الخزف بإشراف الفنانة التشكيلية أروى العسيري والفنانة التشكيلية فاطمة العسيري بالتلوين على الخزف والفخار بالقط العسيري والنقش الجنوبي كما شاركت في أكثر من بازار فني في فندق ذا فيو بأبها.