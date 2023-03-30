للعام الثاني .. جمعية "قدرة" بالرس تطلق مبادرة "عمرة مجانية" لذوي الإعاقة

أطلقت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بالقصيم "عمرة مجانية" للعام الثاني لمجموعة من المستفيدين من الرجال والنساء ذوي الإعاقة، التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية.
وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس الجمعية، عبد الله محمد الظاهري، أن الجمعية تقدم مجموعة من المبادرات، ومن ضمن هذه المبادرات "العمرة المجانية" لذوي الإعاقة ومرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، التي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة ظروفهم الخاصة.
وأشار "الظاهري" إلى أن الحملة تأتي بدعم مباشر من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، كما تهدف الجمعية إلى احتواء ذوي الإعاقة، ودمجهم داخل المجتمع التعليمي والمهني والتطويري، بالإضافة إلى تقديم برامج تثقيفية لهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمالي لأهالي المستفيدين، وتهيئة الخدمات التربوية والتأهيلية والنفسية لهم.