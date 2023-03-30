للعام الثاني .. جمعية "قدرة" بالرس تطلق مبادرة "عمرة مجانية" لذوي الإعاقة

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس الجمعية، عبد الله محمد الظاهري، أن الجمعية تقدم مجموعة من المبادرات، ومن ضمن هذه المبادرات "العمرة المجانية" لذوي الإعاقة ومرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، التي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة ظروفهم الخاصة.