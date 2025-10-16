جمعية ترابط تحقق 98.84% في مؤشرات الحوكمة لعام 2024

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري أن “ترابط” تسعى لتقديم خدمة مجتمعية رائدة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الأشد حاجة ممن يواجهون صعوبات مالية أو اجتماعية، من خلال توفير المستلزمات التي تمكّنهم من تلقي العلاج بالشكل الأمثل. وأشاد الأنصاري بدور شركاء النجاح والداعمين وأعضاء الجمعية ومنسوبيها في مواصلة تحقيق إنجازات نوعية ضمن خطط تنموية تدعم برامج ومبادرات “ترابط” لخدمة المستفيدين.