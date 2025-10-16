جمعية ترابط تحقق 98.84% في مؤشرات الحوكمة لعام 2024

حققت جمعية ترابط لرعاية المرضى نسبة 98.84% في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024م، ما يعكس التزامها بالشفافية والكفاءة في العمل المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري أن “ترابط” تسعى لتقديم خدمة مجتمعية رائدة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الأشد حاجة ممن يواجهون صعوبات مالية أو اجتماعية، من خلال توفير المستلزمات التي تمكّنهم من تلقي العلاج بالشكل الأمثل. وأشاد الأنصاري بدور شركاء النجاح والداعمين وأعضاء الجمعية ومنسوبيها في مواصلة تحقيق إنجازات نوعية ضمن خطط تنموية تدعم برامج ومبادرات “ترابط” لخدمة المستفيدين.
من جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت أن الجمعية تعمل ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز التحول الرقمي في خدماتها، عبر إطلاق تطبيق جوال للخدمات الذاتية وتطوير النظام الإلكتروني الداخلي للجمعية، بما يتيح تفعيل الترابط الرقمي بين الجمعية والمستفيدين، وتقديم منصات وخدمات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة.