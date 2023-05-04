مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مفوض الإفتاء بمكة المكرمة

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول، ومدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة شاكر الزهراني الذين قَدِموا للسلام على سماحته.