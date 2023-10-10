"تراحم الطائف" تُفعل برنامجها في اليوم العالمي للصحة النفسية 2023م

فعلت "تراحم" اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالطائف، برنامجها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2023م، وذلك بالتعاون مع مركز نبض الحياة للإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي بتيرا مول وتحديداً في بوابة المغامرات.
وشهدَ تفعيل البرنامج من قبل اللجنة حضوراً كثيفاً، زادهُ بهجةً ما اشتمل عليه من عدة فقرات، حيث تم تقديم استشارات مجانية، وكذلك تمت التوعية بأهمية هذا اليوم وتفعيله على المستوى العالمي من كل عام، كونهُ يمُس حالات المرض النفسي ويُثقف المجتمع حيالها، مع طريقة التعامل والدعم للمريض النفسي.
فيما تم توزيع منشورات عن السعادة والصحة النفسية، وسط تفاعل الحضور، مُبدين سعادتهم من ذلك الاهتمام وما توليه اللجنة من دعم لأُسر السجناء، ومشاركتها الدائمة في الأيام العالمية، كذلك في الأسابيع والمناسبات الوطنية.