"تراحم الطائف" تُفعل برنامجها في اليوم العالمي للصحة النفسية 2023م

وشهدَ تفعيل البرنامج من قبل اللجنة حضوراً كثيفاً، زادهُ بهجةً ما اشتمل عليه من عدة فقرات، حيث تم تقديم استشارات مجانية، وكذلك تمت التوعية بأهمية هذا اليوم وتفعيله على المستوى العالمي من كل عام، كونهُ يمُس حالات المرض النفسي ويُثقف المجتمع حيالها، مع طريقة التعامل والدعم للمريض النفسي.