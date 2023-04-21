"بلدية البدائع" تحتفل بالعيد في مضمار الحمراء.. السبت والأحد

تُنظِّم بلدية محافظة البدائع بمنطقة القصيم احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، برعاية جمعية التنمية الأهلية بالبدائع، ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، من الـ7:00 إلى الـ10 مساء بمضمار الحمراء بالمحافظة، بحضور محافظ البدائع خالد بن ماضي الربيعان.
ويتخلل الاحتفال توزيع الهدايا على الأطفال، ومشاركة الأهالي في عدد من الأنشطة، بحضور المحافظ، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.
يُشار إلى أن الاحتفال يستهدف تعزيز الترابط الاجتماعي بين أهالي المحافظة، وإشاعة الفرح والسرور بتعاون الجهات المشاركة.