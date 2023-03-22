رئيس جمعية "البر" ضمن الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2022م

هنّأ مجلس إدارة جمعية "البر" بجدة ومسؤولو إداراتها ومنسوبوها، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، على اختياره ضمن الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2022م.
وكانت قد توّجت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، المهندس "حكمي"، بالجائزة، مساء أمس الثلاثاء في حفل أقيم برعاية أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، في جدة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.
وأعرب المهندس محيي الدين حكمي، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته هذا الحفل، كما قدّم شكره لمؤسسة عكاظ على اهتمامها بالكوادر الوطنية في قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد الروافد الهامة التي تصب في مجرى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لرؤية المملكة 2030م.
واعتبر اختياره ضمن هذه الكوكبة الرائدة من الرؤساء التنفيذيين الذين حصلوا على الجائزة هو تكريم لكل القطاع غير الربحي الذي أثبت دوره الفاعل في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤولياته نحوه، ومساهمته الفاعلة في تمكين العمل الخيري الاجتماعي واستدامته.