رئيس جمعية "البر" ضمن الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2022م

وأعرب المهندس محيي الدين حكمي، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته هذا الحفل، كما قدّم شكره لمؤسسة عكاظ على اهتمامها بالكوادر الوطنية في قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد الروافد الهامة التي تصب في مجرى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لرؤية المملكة 2030م.