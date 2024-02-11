"تعليم الخرج" يكرم مديري تعليم الإدارة المتعاقبين على قيادتها خلال 60 عامًا

تحت رعاية مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، أقيم اليوم الأحد على مسرح إدارة التعليم، حفل تكريم لمديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادتها خلال (60) عامًا من العام 1379هـ إلى العام 1439هـ.
ويأتي الاحتفاء والتكريم لمديري تعليم الخرج السابقين نورًا يشع في بحور النسيان التي أغرقت كثيرًا من الرموز الذين شحذوا هممهم وقدموا زناد فكرهم، وضحوا بجهدهم ووقتهم وأسهموا في تسجيل صفحات من تاريخ تعليم الخرج.
واستهل حفل التكريم بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم؛ تلا ذلك كلمة مدير التعليم، أشار فيها إلى أن الاحتفاء لمسة وفاء لمن يستحق وتسجل لصالح إدارة تعليم الخرج على أصالة الفكرة ووفاء لمسيرة أولئك الرواد الذين رسخوا مبدأ التمسك بالقيم السامية وأحدثوا أثرًا وتركوا إرثًا حملناه اليوم.
وأوضح العتيبي أن التكريم هو لكل المخلصين في الوطن الذين عملوا بصمت إيمان منهم بأن الوطن يستحق كل التضحيات ولعل هذه البادرة تكون محفزًا للجيل الحاضر أن يتمثل خطوات هؤلاء الرواد ويسير على مسلكهم الإنساني ويخدمون وطنهم كما خدمه هؤلاء في مسيرتهم المفخرة.
عقبها عرض فيلم عن "تاريخ تعليم الخرج"، ثم قدم الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الراشد كلمة المحتفى بهم.
وأخذ الشاعر الدكتور جمال الحمداء عضو هيئة التدريس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يقلب اللغة على جمر الشعور والفكر ويمزج الوجدان بالعقل ليصنع لوحة شعرية بعنوان "قوافي الوفاء" عبرت عن الوفاء لمسيرة امتلأت بالإنجاز والإخلاص.
وعقب ذلك أوبريت (العلا أجيالًا) أداء طلاب المحافظة، ثم قدم المشرف التربوي بالإدارة عبداللطيف بن محمد المهيني أسماء المكرمين وإيجازًا من سيرهم، ثم تقدموا في نهاية الاحتفال باستلام الدروع والهدايا التذكارية من مدير التعليم، وخالد الغانم راعي الحفل الماسي.
حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين) أ. عبدالله الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية أ. علي آل رشيد، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومديرو المدارس، وجمع كبير من رجال التعليم السابقين ووجوه المجتمع، وعدد من طلاب المدارس.
وضمت قائمة المكرمين (19) شخصية من الذين قادوا إدارة تعليم الخرج خلال (60) عامًا بدءًا من إدارة تعليم الجنوب ومقرها الخرج ثم مكاتب التعليم ومندوبيات التعليم وصولًا إلى مديري إدارة التعليم في قطاعي البنين والبنات، وأسماؤهم على الترتيب كالتالي:
1. معجب بن سعيد آل حامد
2. محمد بن حمد آل سليم
3. راشد بن عبدالله الرويشد
4. عبدالله بن إبراهيم أبو عباه
5. سليمان بن عبدالرحمن المشعل
6. عبدالله بن ناصر الهملان
7. عبدالله بن سعد السنبل
8. عبدالعزيز بن إبراهيم الراشد
9. محمد بن عبدالعزيز الفواز
10. د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
11. بخيت بن هلال الزهراني
12. د. سعود بن حسين الزهراني
13. سعود بن ناصر العثمان
14. د. زيد بن محمد الجليفي
15. د. عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار
16. د. عبدالعزيز بن عبدالله الغدير
17. أحمد بن حمد الفقيه
18. عبد الله بن عبدالرحمن بن حنين
19. د. محمد بن عبدالله التميمي