"تعليم الخرج" يكرم مديري تعليم الإدارة المتعاقبين على قيادتها خلال 60 عامًا

تحت رعاية مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، أقيم اليوم الأحد على مسرح إدارة التعليم، حفل تكريم لمديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادتها خلال (60) عامًا من العام 1379هـ إلى العام 1439هـ.