27 من "تعليم محايل" يسطرون أروع الأمثلة في خدمة ضيوف الرحمن

سطر سبعة وعشرون ما بين قادة كشفيين وطلاب من إدارة تعليم محايل عسير أروع الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وتشارك كشافة الإدارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال حج العام الحالي 2024م.
وأوضح رئيس النشاط الطلابي علي الراجحي أن وزارة التعليم تسعى إلى غرس قيم التطوّع في نفوس الطلاب والطالبات، وأن يكون التطوّع سلوكاً وقيمة مضافة للطلبة، إضافة إلى التدريب ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة ممثلةً في النشاط الكشفي نحو بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية المجتمع.
بدوره نوه مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر إلى أن مشاركة كشافة تعليم محايل تسمو في تقديم الخدمات التطوعية، من خلال توجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة والإسهام في سهولة الحركة داخل المطاف، إلى جانب العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود والإسهام في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه.
وأشار آل معنتر أن الإدارة كثّفت تدريب وتوجيه الكشافة من طلبة التعليم العام؛ لتقديم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، ومساندة القطاعات الأخرى، وتدريبهم على المهارات اللازمة للتعامل مع الخرائط والأدلة الإرشادية، والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، ومساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.