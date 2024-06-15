27 من "تعليم محايل" يسطرون أروع الأمثلة في خدمة ضيوف الرحمن

بدوره نوه مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر إلى أن مشاركة كشافة تعليم محايل تسمو في تقديم الخدمات التطوعية، من خلال توجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة والإسهام في سهولة الحركة داخل المطاف، إلى جانب العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود والإسهام في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه.