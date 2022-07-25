لجنة تحقيق الرؤية بمجلس جازان تعقد اجتماعها الأول في دورتها الثانية

عقدت لجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني بمجلس منطقة جازان، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول، في مقر ديوان الإمارة، ضمن أعمال دورتها الثانية للعام المالي 1443هـ / 1444هـ، برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد الحازمي،
يأتي ذلك ضمن جهود مجلس المنطقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما تم خلال الاجتماع مناقشة توصيات مجلس المنطقة المتعلقة بمهام اللجنة، والتأكيد على ممثلي الجهات الحكومية في مجلس المنطقة بتنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات التي سبق اعتمادها من أمير المنطقة.
وعبر أعضاء اللجنة عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه- حفظهما الله- على ما يولونه للمجلس وكل لجانه الرئيسية والفرعية من دعم وتمكين للوصول لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن.