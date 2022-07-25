لجنة تحقيق الرؤية بمجلس جازان تعقد اجتماعها الأول في دورتها الثانية

عقدت لجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني بمجلس منطقة جازان، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول، في مقر ديوان الإمارة، ضمن أعمال دورتها الثانية للعام المالي 1443هـ / 1444هـ، برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد الحازمي،