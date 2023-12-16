معرض "إكسبو جامعة فهد 2023" يستعرض مشروعات الطلاب المبتكرة

نظّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم السبت، معرض مشروعات الطلاب في نسخته التاسعة "إكسبو جامعة الملك فهد 2023".
وشهد المعرض تجمع الفِرَق الطلابية وعرض مشروعاتهم المبتكرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، ومجموعة من خبراء الصناعة المشاركين في الإشراف على هذه المشروعات الطلابية الرائدة، وأولياء أمور الطلبة وأفراد من المجتمع.
كما شهد هذا العام مشاركة 131 فريقًا، يمثلون أكثر من 600 طالب مبدع يتمتعون بمهارات متنوعة.
ويسلط المعرض الضوء على تحول جذري في هيكلة الفِرَق بواسطة "TEAM- Design"، الذي يجمع الطلاب من تخصصات متعددة للعمل سويًّا على مشروعات تختص بإيجاد حلول للتحديات الكبيرة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف: إن هذا المعرض يعكس رؤية الجامعة في تعزيز التفاعل بين التخصصات المختلفة ودعم المشروعات متعددة التخصصات؛ بما يتماشى مع خطة التحول الاستراتيجي للجامعة؛ مؤكدًا أن ذلك يمنح الطلاب فرصة ثمينة لتطوير مهارات ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي.
وأضاف "السقاف"، أن هذه الهيكلة الجديدة تسهم في تعزيز التعاون بين الطلاب من تخصصات مختلفة؛ مما يتيح لهم الفرصة للاستفادة من معارف بعضهم.
كما أنها تُمَكّن الطلاب من العمل سويًّا على حلول مبتكرة ومتكاملة، مثل تعاون طالب في علوم الحاسوب مع مهندس بترول، لحل مشاكل الحفر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة طالب في التسويق لإنشاء نموذج تجاري فعال.
وأكد أهمية التواصل المباشر مع خبراء الصناعة كجزء أساسي من استراتيجية التحول؛ إذ يضمن للطلاب تطبيق حلولهم على مشاكل واقعية في الصناعة، من خلال التعامل مع شركات الصناعة والحصول على ملاحظات مباشرة من خبراء هذه الصناعات.
وأبدى الطالب قصي الملصي، وفريقه المكون من خمسة طلاب في تخصصات (هندسة الطيران والفضاء والهندسة الكهربائية وعلم الحاسوب)، إعجابهم بتجربة العمل الجديدة.
وأوضحوا أنها سمحت لهم بفتح آفاق جديدة للإبداع وإظهار مهاراتهم بشكل أكبر.
وأشاروا إلى أن مشاركة خبراء الصناعة بشركات ووزارات، الذين تواصلوا معهم، ساعدتهم بتوجيهات قيمة، لتحقيق أفضل النتائج في مشروعهم.
وفي نهاية المعرض، كرّم رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في فئات متنوعة؛ معبرًا عن فخره بالإبداع الذي أظهروه في مشروعاتهم، وأن الجامعة ستستمر في اعتماد نهج المشروعات متعددة التخصصات مستقبلًا.
كما قدّم شكره الجزيل لأولياء الأمور والزوار على حضورهم ودعمهم الدائم.
يُذكر أن معرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن "إكسبو 2023" يُعَد فرصة ثمينة للاطلاع على الإبداع والتميز؛ حيث يعكس عمق تفكير الطلاب وتفانيهم في ابتكار حلول جديدة لتحديات الصناعة الحديثة.