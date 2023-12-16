معرض "إكسبو جامعة فهد 2023" يستعرض مشروعات الطلاب المبتكرة

وفي نهاية المعرض، كرّم رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في فئات متنوعة؛ معبرًا عن فخره بالإبداع الذي أظهروه في مشروعاتهم، وأن الجامعة ستستمر في اعتماد نهج المشروعات متعددة التخصصات مستقبلًا.