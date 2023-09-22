مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة يحتفل باليوم الوطني الثالث والتسعين

وتحدث مدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة بدر فهيد العمري، قائلاً: "لم يكتف الملك عبدالعزيز ببناء هذه الوحدة السياسية والحفاظ عليها فقط، بل سعى إلى تطويرها وإصلاحها في المجالات كافة، حتى استطاع بفضل الله عز وجل أن يضع الأساس لنظام إسلامي شديد الثبات والاستقرار مع التركيز على المسؤوليات وتحديد الصلاحيات، فتكونت الوزارات وظهرت المؤسسات وقامت الإدارات لمواكبة التطور، وأدخلت المخترعات الحديثة لأول مرة في شبه الجزيرة العربية فحلت تدريجياً محل الوسائل التقليدية".