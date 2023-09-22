مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة يحتفل باليوم الوطني الثالث والتسعين

على شرف مدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة بدر بن فهيد العمري، احتفل مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وشارك منسوبو ونزلاء المركز بهذه الاحتفالية والتي تخللها النشيد الوطني وعرض مسرحي يحاكي ما شهدته المملكة من تطور وازدهار خلال ثلاثة وتسعين عاماً على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، مروراً بملوك المملكة حتى عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وتحدث مدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة بدر فهيد العمري، قائلاً: "لم يكتف الملك عبدالعزيز ببناء هذه الوحدة السياسية والحفاظ عليها فقط، بل سعى إلى تطويرها وإصلاحها في المجالات كافة، حتى استطاع بفضل الله عز وجل أن يضع الأساس لنظام إسلامي شديد الثبات والاستقرار مع التركيز على المسؤوليات وتحديد الصلاحيات، فتكونت الوزارات وظهرت المؤسسات وقامت الإدارات لمواكبة التطور، وأدخلت المخترعات الحديثة لأول مرة في شبه الجزيرة العربية فحلت تدريجياً محل الوسائل التقليدية".
وأضاف "أقام طيب الله ثراه القضاء على أساس من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور، فأنشأ المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأصدر الأنظمة التي تدعم هذه المحاكم وتبين وظائفها وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وتنظم سير العمل بها".
وتابع "كما حقق الملك عبدالعزيز إنجازات كبيرة في مجال إقرار الأمن والمحافظة على النظام في الدولة لتوفير الراحة والاطمئنان للمواطنين والوافدين فضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، أو الإخلال بالنظام حتى أصبحت هذه البلاد مضرب الأمثال في جميع الأوساط الدولية على استتباب الأمن والاستقرار".