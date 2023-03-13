231 متطوعًا ومتطوعة من منسوبي "‫صحة بيشة" خلال شهر فبراير

وأضافت: بلغ عدد المشاركين من منسوبي "صحة بيشة" 170 متطوعًا ومتطوعة، بعدد 8557 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 44869 مستفيدًا، مُنحوا لقاح الإنفلونزا.