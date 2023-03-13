231 متطوعًا ومتطوعة من منسوبي "‫صحة بيشة" خلال شهر فبراير

كشفت "صحة بيشة" اليوم الاثنين، عن تنفيذ نحو 11 ألف ساعة تطوعية خلال شهر فبراير الماضي، من خلال 17 فرصة.
وقالت "صحة بيشة": إنه جرى تقديم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في 20 موقعًا بنطاق عمل المديرية في المحافظات الأربع؛ حيث بلغ عدد الفرص الخاصة بالحملة تسع فرص.
وأضافت: بلغ عدد المشاركين من منسوبي "صحة بيشة" 170 متطوعًا ومتطوعة، بعدد 8557 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 44869 مستفيدًا، مُنحوا لقاح الإنفلونزا.
يُذكر أن إجمالي عدد الفرص التطوعية المنفذة بـ"صحة بيشة"، لشهر فبراير، بلغ 17 فرصة، استفاد منها 231 متطوعًا ومتطوعة، بـ 10937 ساعة تطوعية.