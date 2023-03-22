محافظ الزلفي يرأس اجتماعي "المجلس المحلي" و"لجنة السلامة المرورية"

وفي اليوم نفسه، ترأس محافظ الزلفي اجتماع لجنة السلامة المرورية الخامس للعام الحالي، حيث استعرض الاجتماع التقارير التي أعدها الفريق الفني لعدد من المواقع والطرق. كما ناقش جملة من المقترحات تقدم بها عدد من المواطنين إضافة لبحث إيجاد الحلول الملائمة لعدد من التقاطعات التي تكثر عندها حوادث متكررة وشملت المناقشات عدداً من الموضوعات التي صدر على إثرها عدد من التوصيات اللازمة.