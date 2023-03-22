محافظ الزلفي يرأس اجتماعي "المجلس المحلي" و"لجنة السلامة المرورية"

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الأولى للمجلس المحلي في دورته الثانية والعشرين للعام الحالي، وذلك في قاعات الاجتماعات بالمحافظة.
واستعرض المجتمعون الموضوعات السابقة المحالة إلى لجان المجلس والجهات ذات العلاقة لدراستها ، وتطرق المجتمعون لأحوال الطرق داخل النطاق العمراني للمحافظة، إضافة لتفعيل المهرجانات واستثمار المواقع التراثية.
كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي صدر بأثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.
وفي اليوم نفسه، ترأس محافظ الزلفي اجتماع لجنة السلامة المرورية الخامس للعام الحالي، حيث استعرض الاجتماع التقارير التي أعدها الفريق الفني لعدد من المواقع والطرق. كما ناقش جملة من المقترحات تقدم بها عدد من المواطنين إضافة لبحث إيجاد الحلول الملائمة لعدد من التقاطعات التي تكثر عندها حوادث متكررة وشملت المناقشات عدداً من الموضوعات التي صدر على إثرها عدد من التوصيات اللازمة.