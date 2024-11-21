في بيت باعشن بجدة التاريخية.. صالون "المهرة" يستضيف مها باعشن في أمسية ثقافية

استضاف صالون المهرة الثقافي ضمن فعاليّات الشريك الأدبي الروائية الدكتورة مها بنت عبود باعشن في أمسية ثقافية بعنوان (مناقشة رواية جدة وأيامنا الحلوة) وذلك في بيت باعشن التاريخي بجدة التاريخية.
وفي التفاصيل، أدارت الحوار الكاتبة والصحفية إيمان بـدوي التي قالت في مستهل الأمسية: إن في أسبار هذه الرواية وصفًا دقيقًا لطرقات وشوارع مدينة جدة بأدق تفاصيلها، ولأسواقها القديمة من سوق قابل لسوق البدو وسوق العصر كما أنها تناولت شخصية أبناء هذه المنطقة من حيث اللهجة والطباع والزي وأنت تنتقل من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة ستشعر وكأنك تتأرجح بين الماضي والحاضر دون الانسلال من أحدهم عن الآخر.
وأضافت : تتيح هذه الرواية لكل من يقرأها الشعور بالإلمام بجدة فيبدو وكأنه يعرفها عن كثب فهي رواية من حيث عمقها ورسالتها ومحتواها تعادل مرجع تاريخي.
وتحدثت د. مها باعشن عن تجربتها في كتابة الرواية التاريخية حيث تناولت جدة بمنظور أدبي بين ترابط النسيج الثقافي والتمسك بالهوية، مشيدة بدور وزارة الثقافة الكبير في تطوير جدة التاريخية.
وعن شخصيات الرواية قالت : كان هناك حضور قوي لأفراد عائلتي بين سطوري فقد تشكلت بعض الشخصيات منهم وبأسمائهم الصريحة كذلك تواردت أسماء بعض الشعراء ورجال جدة ضمن مشاهد مستوحاة من الحقيقة، كما تطرقت للحركة التعليمية والإعلامية والأدبية في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، كما أكدت أن هذه الرواية هي الأقرب لقلبها كونها دارت حول جدة.
واختتمت إيمان بدوي حديثها بالإشادة بالروائية مها باعشن مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة السعودية ولأسرتها وأكدت أن هذه الأمسية الثقافية ليست إلا امتدادًا للعديد من الجلسات الثقافية التي تتابعت من أكثر من مئة عام في بيت باعشن التاريخي الذي كان يفتح أبوابه للأدباء والمفكرين والمثقفين.
يُذكر أن مها باعشن هي أول روائية سعودية وعربية تحصل على جائزة الإنسان العربي من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج عن رواية (الحب فوق سطح مرمرة)، وفازت بجائزة الدكتور عبدالله باشراحيل الثقافية عن رواية وضاء وحاصلة على شهادة تقدير من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وتلقت خطاب شكر من مجلس الشورى.