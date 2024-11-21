في بيت باعشن بجدة التاريخية.. صالون "المهرة" يستضيف مها باعشن في أمسية ثقافية

وفي التفاصيل، أدارت الحوار الكاتبة والصحفية إيمان بـدوي التي قالت في مستهل الأمسية: إن في أسبار هذه الرواية وصفًا دقيقًا لطرقات وشوارع مدينة جدة بأدق تفاصيلها، ولأسواقها القديمة من سوق قابل لسوق البدو وسوق العصر كما أنها تناولت شخصية أبناء هذه المنطقة من حيث اللهجة والطباع والزي وأنت تنتقل من سطر إلى سطر ومن كلمة إلى كلمة ستشعر وكأنك تتأرجح بين الماضي والحاضر دون الانسلال من أحدهم عن الآخر.