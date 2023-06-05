أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية للعام 2022م

تسلّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، التقرير السنوي الخاص بالهيئة للعام 2022م، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.