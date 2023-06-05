أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية للعام 2022م

تسلّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، التقرير السنوي الخاص بالهيئة للعام 2022م، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.
واستمع أمير جازان إلى شرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من الخدمات التي تقدمها الهيئة في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستويات جودة الحياة في المحافظات الجبلية، من خلال الاستفادة من المميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لتوفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال عديد المبادرات والخطط الاستراتيجية وبناء الشراكات ومذكرات التفاهم.
ونوه الأمير محمد بن ناصر، بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبمتابعة من سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارتها.