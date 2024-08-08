بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي بمستشفى شرق.. جدة تستضيف جمعية الزهايمر في برنامج رد الجميل

واستعرضت الجمعية قصص النجاح في مواجهة تحديات المرضى مع مقدمي الرعاية محمد مأمون وزهية مغربي في محور تجربتي مع مريض الزهايمر. وحقق برنامج "رد الجميل" نجاحًا مسبقًا في عدة مناطق من المملكة (الوسطى، الغربية، الشرقية وأخيرًا في منطقة القصيم)، حيث ارتفعت نسبة الوعي بالمرض لدى المجتمع... الرسالة التي تستمر لزيادة النسبة وأهمية التشخيص وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يُسهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالميًا.