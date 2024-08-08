بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي بمستشفى شرق.. جدة تستضيف جمعية الزهايمر في برنامج رد الجميل

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر البرنامج التدريبي الرائد في دورته الثامنة بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي في تجمع جدة الصحي الأول في مستشفى شرق جدة ولمدة يومين في الأسبوع ويهدف إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية.
كما ينظم البرنامج التدريبي الرائد "رد الجميل" هو مشروع تدريبي أطلقته الجمعية، حيث تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزًا مصابًا بمرض الزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية.
وأعربت الجمعية عن سعادتها بتدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات وسائر شرائح المجتمع على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.
ويقدم البرنامج اليوم الأول الدكتورة نسرين جستنية استشارية - طب الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث، تستعرض فيها محور مرض الزهايمر والأعراض والتغيرات السلوكية ونظرة المجتمع. وقدمت بشاير الكريديس - اختصاصية خدمة اجتماعية في مركز مطمئن للاستشارات النفسية، تستعرض فيها محورًا عن كيفية التأهيل النفسي لمقدمي الرعاية.
وفي اليوم الثاني قدمت رؤى مليباري - مديرة التثقيف الصحي في الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، وتستعرض فيها محورًا عن مهارات التعامل مع مريض الزهايمر وخدمات الجمعية وكيف نتعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعّال مع المصاب كم تتطرق إلى أساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى الزهايمر وتسلط الضوء على أعراض التجوال وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.
واستعرضت الجمعية قصص النجاح في مواجهة تحديات المرضى مع مقدمي الرعاية محمد مأمون وزهية مغربي في محور تجربتي مع مريض الزهايمر. وحقق برنامج "رد الجميل" نجاحًا مسبقًا في عدة مناطق من المملكة (الوسطى، الغربية، الشرقية وأخيرًا في منطقة القصيم)، حيث ارتفعت نسبة الوعي بالمرض لدى المجتمع... الرسالة التي تستمر لزيادة النسبة وأهمية التشخيص وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يُسهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالميًا.
وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل لاستمارة طلب الخدمة لهذه الورش الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الإلكتروني www.alz.org.sa ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112443092.