"غرفة الرياض" و"خيرات لحفظ النعمة" توقعان اتفاقية تعاون

وقعت غرفة الرياض، ممثلة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، اتفاقية تعاون مع جمعية "خيرات لحفظ النعمة"، اليوم الأربعاء، بمقرّ المركز.
وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون بين الطرفين، بتقديم برامج توعوية عن الترشيد في استهلاك الطعام، واستفادة الغرفة من الخدمات المقدمة من الجمعية فيما يتعلق بجمع فائض الطعام في المناسبات التي تقيمها الغرفة ممثلة في المركز.
وتتيح هذه الاتفاقية فرصة للجمعية للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال ركن توعوي تعريفي عن الجمعية فيما يختص بحفظ النعمة وتقليل الهدر في المجتمع.
وقال المدير التنفيذي لجمعية "خيرات" عبد الله السبيعي: إن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى في نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع التي هي من أهداف الجمعية.
وأضاف: أن الجمعية ترتكز رسالتها على تقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي؛ حيث تمكنت خلال العام الماضي 2023 من حفظ أكثر من 4 ملايين وجبة غذائية من فائض الطعام في منطقة الرياض، توزعت على الأسر.