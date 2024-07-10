"غرفة الرياض" و"خيرات لحفظ النعمة" توقعان اتفاقية تعاون

وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون بين الطرفين، بتقديم برامج توعوية عن الترشيد في استهلاك الطعام، واستفادة الغرفة من الخدمات المقدمة من الجمعية فيما يتعلق بجمع فائض الطعام في المناسبات التي تقيمها الغرفة ممثلة في المركز.