شاهد.. فتيات كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة بيومها الوطني بطريقة مميزة

عبّرت عشر فتيات كفيفات من مركز رؤيا بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عن حبهن وفخرهن واعتزازهن بالمملكة العربية السعودية بيومها الوطني بعمل فني بخيط ولوح وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسعودي الثالث والتسعين.
وأنتجت الفتيات لوحات فنية من الخيط واللوح تزينت بشعار "نحلم ونحقق" وكذلك خريطة المملكة وأعمالاً فنية عديدة، وذلك بعد أن انتهين من البرنامج التدريبي بعنوان "خيط ولوح" الذي أقامته لهن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية للفتيات الكفيفات من تاريخ 11 /9 /2023 م ولفترة 19/ 9 /2023م.
يُذكر أن مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي يهدف إلى تأهيل ورعاية وخدمة المعاقين بصريًا، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية وبكفاءة وفعاليّة لذوي الإعاقة البصرية.