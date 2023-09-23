شاهد.. فتيات كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة بيومها الوطني بطريقة مميزة

وأنتجت الفتيات لوحات فنية من الخيط واللوح تزينت بشعار "نحلم ونحقق" وكذلك خريطة المملكة وأعمالاً فنية عديدة، وذلك بعد أن انتهين من البرنامج التدريبي بعنوان "خيط ولوح" الذي أقامته لهن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية للفتيات الكفيفات من تاريخ 11 /9 /2023 م ولفترة 19/ 9 /2023م.