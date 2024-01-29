نائب أمير مكة يترأس اجتماع المجلس المحلي بالعرضيات ويستعرض 39 مشروعاً

كما شملت أيضاً مشاريع للبيئة والمياه والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد على 700 ألف متر مربع، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد على 22 ألف متر مربع، عقب ذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.