نائب أمير مكة يترأس اجتماع المجلس المحلي بالعرضيات ويستعرض 39 مشروعاً

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم الاثنين اجتماع المجلس المحلي بمحافظة العرضيات، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 39 مشروعاً.
وتضمنت هذه المشاريع ثلاثة للنقل شملت تنفيذ ازدواج طـريق (المخـواة/المجاردة/ محايل) بطول 5 كلم2، واستكمال الجزء المتبقي من ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة/ محايل) بطول 10 كلم2، واستكمال ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة / محايل) بطول 5 كلم2.
وشملت 12 مشروعاً بلدياً شملت 4 مشاريع سفلتة بإجمالي أطوال تزيد على 39 ألف متر طولي، ومشاريع الأرصفة وصيانتها بلغت مساحتها 9000 متر مربع، واستكمال وصيانة 3 حدائق على مساحة تزيد على 11 مليون م2.
وتضمنت المشاريع 3 مشاريع تعليمية، و18 مشروعاً لشركة الكهرباء تمثلت في تنفيذ 12 مشروعاً لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، والعمل على إنهاء 4 مشاريع لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، وتنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط وزارة الإسكان، والانتهـاء مـن تنفيذ مشـاريع بأطـوال تجـاوزت 85 كلم2.
كما شملت أيضاً مشاريع للبيئة والمياه والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد على 700 ألف متر مربع، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد على 22 ألف متر مربع، عقب ذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.
واختتم الأمير سعود زيارته لمحافظة العرضيات اليوم متوجهاً لمحافظة أضم والتي تعد آخر محطة ضمن جولاته التفقدية والتي بدأها صباح أمس بمحافظة الليث ثم القنفذة، والتقى فيها بالمواطنين واطلع على المشاريع القائمة والمنجزة والمتأخرة ووجّه باتخاذ الإجراءات حيالها.