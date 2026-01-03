أحمد الملا ضيف أمسية سينمائية أدبية بالطائف

في ليلةٍ سينمائية حالمة بالشعر، استضاف برنامج الشريك الأدبي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف لقاءً أدبيًا سينمائيًا بعنوان "يا له من لقاء هائل.. السينما السعودية اليوم وغدًا"، بحضور عدد من المهتمين بالسينما والشعر، لا سيما الشباب المحبين للفن السينمائي في مدينة الطائف.
واستضاف اللقاء الشاعر والسينمائي القدير أحمد الملا، الذي عاد إلى الطائف زائرًا بعد سنوات، في لقاء حمل أبعادًا أدبية وإنسانية، قدّم خلاله قراءة عميقة للسينما بوصفها فعلًا إنسانيًا يتجاوز حدود الشاشة، ويحوّل الصورة إلى مساحة للتفكير والتأمل وصناعة المعنى.
وشهد اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور، في أجواء اتسمت بالإنصات والحوار، وفتح مساحة ثقافية موجهة لجيل شغوف بالصورة والفيلم واللغة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء إيمانًا بدور الجمعية في الاحتفاء بالمبادرات الثقافية ودعمها، وتمكين الشباب، وتقديم فعاليات نوعية تسهم في إثراء المشهد السينمائي والأدبي في المدينة. وفي ختام اللقاء، كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي ضيف الطائف أحمد الملا.