جامعة الإمام تكرم "إنسان" لمشاركتها في أسبوع المهنة واستعراض برامجها لتمكين الأيتام

كرمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، وذلك لمشاركتها في ملتقى أسبوع المهنة الذي نظمته الجامعة وافتتحه رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، واستمر أربعة أيام بالتعاون مع غرفة الرياض، ومشاركة عدد من جهات التوظيف الحكومية والأهلية.
وتضمنت مشاركة الجمعية بركن تعريفي يوضح دورها في مجال رعاية الأيتام، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين بهدف تعزيز التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وتحقيق التكامل والتشارك بينها وبين مختلف القطاعات لبحث فرص توظيف الأبناء وتمكينهم وتأهيلهم وتحسين جودة حياتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة وتحسين جودة حياتهم ضمن رؤية 2030
وتم خلال المشاركة توزيع "البروشورات" والمطويات التعريفية، وشاهد الزوار العروض التقدمية بخدمات جمعية إنسان والمشاريع التنموية والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للأسر المستفيدة عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض، وأثر ذلك في نجاحهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم. إضافة إلى تعريفهم ببرامج التمكين والبرامج التدريبية. والرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الموسمية
بدوره قام مدير الجامعة بزيارة لركن إنسان التعريفي، ونال ركن الجمعية استحسان عدد من القيادات والشخصيات، الذين أشادوا بما تقدّمه الجمعية للأيتام وأسرهم من مبادرات تسهم في تمكينهم وتحقيق تطلُّعاتهم المستقبلية .
يذكر أن جمعية إنسان تسعى من خلال مشاركتها إلى إيصال رسالتها وإبراز دورها في تمكين المستفيدين ببرامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز أكسبها ثقة الجميع، وحرصاً منها على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين المستفيدين بمهنية عالية عبر منظومة مستدامة.