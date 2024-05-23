جامعة الإمام تكرم "إنسان" لمشاركتها في أسبوع المهنة واستعراض برامجها لتمكين الأيتام

كرمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، وذلك لمشاركتها في ملتقى أسبوع المهنة الذي نظمته الجامعة وافتتحه رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، واستمر أربعة أيام بالتعاون مع غرفة الرياض، ومشاركة عدد من جهات التوظيف الحكومية والأهلية.