يوم غد الأحد.. إيداع أكثر من ثلاثة ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، والاغتراب، وطلاب المعهد العلمي.