"موارد الرياض" يحتفل مع منسوبيه بتدشين حاضنة العمل التطوعي

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، ومنسوبي وقيادات إدارات الفرع بمناسبة تدشين حاضنة العمل التطوعي بالمنطقة قبل يومين بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.
وشاهد الحضور خلال الاحتفال عرضًا مرئيًا يوضح أهداف الحاضنة، والجهات المتعاونة، والفئات المستهدفة، ومراحل إنشائها، كما أشاد الدكتور الحربي خلال الاحتفال بجهود جميع منسوبي الفرع وإنجازاتهم المتوالية في كل المجالات والتي كان من ثمارها إطلاق حاضنة العمل التطوعي في الفرع، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة وجامعة الأمير سلطان شاكرًا لهم ذلك.
وأشار إلى أهمية مثل هذه المشروعات والمبادرات في خدمة الفرد والمجتمع، ولاسيما في مجال التطوع الذي نستمده من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويعد أهم دعائم العمل الإنساني.