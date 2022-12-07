"موارد الرياض" يحتفل مع منسوبيه بتدشين حاضنة العمل التطوعي

وشاهد الحضور خلال الاحتفال عرضًا مرئيًا يوضح أهداف الحاضنة، والجهات المتعاونة، والفئات المستهدفة، ومراحل إنشائها، كما أشاد الدكتور الحربي خلال الاحتفال بجهود جميع منسوبي الفرع وإنجازاتهم المتوالية في كل المجالات والتي كان من ثمارها إطلاق حاضنة العمل التطوعي في الفرع، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة وجامعة الأمير سلطان شاكرًا لهم ذلك.