"أمير تبوك" يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية ويناقش جدول الأعمال

وقدّم أمير تبوك الشكر للأعضاء السابقين على ما قدّموه في الدورة السابقة، مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمامٍ ودعمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة المواطن في شتى المجالات.