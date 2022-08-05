مواكبة لرؤية 2030.. إعلان رسمي بمحاور تنمية خليص في 6 أعوام

ولضمان تحقيق محاور الرؤية وفق الإمكانيات المتاحة شكّل المحافظ لجنة بمسمى لجنة "متابعة تحقيق الرؤية"، برئاسته وعضوية كل من رئيس البلدية ومدير فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وبعض المستشارين من المواطنين المتعاونين، وقد تم البدء في تحقيق بنود المحور الأول حيث قامت بلدية محافظة خليص بتطوير تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بإزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية وإعادة تصميم المداخل والمخارج.