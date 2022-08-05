مواكبة لرؤية 2030.. إعلان رسمي بمحاور تنمية خليص في 6 أعوام

بدأت محافظة خليص في الإعداد لتحديد رؤية المحافظة تنفيذاً لاستراتيجيات إمارة منطقة مكة المكرمة، والمواءمة لرؤية المملكة 2030؛ من أجل تنمية المحافظة وتحقيق جودة الحياة وأنسنة الأحياء.
وحدد محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي محاور رؤية المحافظة في "محور تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، ومحور استحداث وسط راقٍ للمحافظة، والمحور الزراعي والمحور الصناعي، والمحور الاستثماري، والمحور السياحي والتاريخي"، كما حدد زمن تنفيذ الرؤية في ست سنوات لتتضح في نهايتها نسبة الإنجاز.
ولضمان تحقيق محاور الرؤية وفق الإمكانيات المتاحة شكّل المحافظ لجنة بمسمى لجنة "متابعة تحقيق الرؤية"، برئاسته وعضوية كل من رئيس البلدية ومدير فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وبعض المستشارين من المواطنين المتعاونين، وقد تم البدء في تحقيق بنود المحور الأول حيث قامت بلدية محافظة خليص بتطوير تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بإزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية وإعادة تصميم المداخل والمخارج.
ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المالكي وجميع منسوبي البلدية على التفاعل في تحقيق تلك الرؤية، كما وجّه شكره وتقديره لفريق العمل ولأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود ومتابعة.