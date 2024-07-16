"عقدي" يتابع الرحلة التعليمية لدارسي محو الأمية بمركز الظبرة التعليمي بجازان

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أطلقت ست حملات صيفية لمحو الأمية في عدد من الإدارات التعليمية، يستفيد منها أربعة آلاف دارس ودارسة، تساند هذه الحملات المهارات القرائية والكتابية، وتقدم برامج وأنشطة إثرائية أسرية واجتماعية وثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.