"عقدي" يتابع الرحلة التعليمية لدارسي محو الأمية بمركز الظبرة التعليمي بجازان

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المشرف العام على الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية ملهي بن حسن عقدي، اليوم، الرحلة التعليمية بمركز الظبرة التعليمي، والمُقام ضمن فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في محافظات "صامطة، وأحد المسارحة، والحُرّث، والعارضة".
واطلع على مختلف البرامج التي يشهدها المركز، وهو واحد من 28 مركزًا تعليميًّا تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ بهدف تطوير مختلف المهارات الحياتية وتحقيق أهداف تعليمية وتثقيفية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع المستفيدين.
ويشارك الدارسون والدارسات بفاعلية عبر منظومة البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وسط انضباط مدرسي وجهود متميزة من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية التي أسهمت في استمرار عمليات التعليم والتعلم والتوعية والتثقيف بالحملة الصيفية.
يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أطلقت ست حملات صيفية لمحو الأمية في عدد من الإدارات التعليمية، يستفيد منها أربعة آلاف دارس ودارسة، تساند هذه الحملات المهارات القرائية والكتابية، وتقدم برامج وأنشطة إثرائية أسرية واجتماعية وثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.