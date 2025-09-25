تعليم مكة يحتفل باليوم الوطني بأوبريت "عزنا بطبعنا" وعرضاً "من كلمات المؤسس"

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وبحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداوود ووكيل وزارة التعليم للشؤون القانونية والسياسات الأستاذ الوليد بن فهد السناني ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام وعدد من مديري القطاعات الحكومية بالعاصمة المقدسة والقيادات التعليمية ؛ احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس 3 / 4 / 1447 هـ باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية وذلك بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية .
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -في كلمته -الجميع بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن سعودي حيث قال " نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد وطننا العظيم، في مناسبة وطنية غالية نجدد فيها الفخر والولاء، ونرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وإلى سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله –، وإلى كافة أبناء وبنات هذا الوطن العزيز".
وأضاف: " إن شعار هذا العام [عزّنا بطبعنا] ليس مجرد كلمات تُرفع في مناسبة وطنية، بل هو تعبير حيّ عن أصالة هذا الوطن وعمق هويته، ومرآة لجوهر إنسانه الذي تفرّد بخصاله الأصيلة عبر التاريخ" .
مؤكدًا أن التعليم ليس مجرد تلقين للمعارف، وإنما هو بناء للهوية، وصياغة للوعي، وصناعة لجيل يفاخر بخصاله الوطنية كما يفاخر بإنجازاته العلمية ، مهمتنا أن نربط أبناءنا بجذورهم الأصيلة، وفي الوقت نفسه نفتح أمامهم آفاق المستقبل الرحبة، ليكونوا قادرين على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات على القيم والقدرة على المنافسة.
واشتمل الاحتفال على أوبريت " عزنا بطبعنا " من أداء نخبة من الطلاب والطالبات وعدد من الفقرات المتنوعة، معبرين فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن. واختتم الاحتفال بالعرضة السعودية بمشاركة ضيوف الحفل والمشاركين .