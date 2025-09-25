تعليم مكة يحتفل باليوم الوطني بأوبريت "عزنا بطبعنا" وعرضاً "من كلمات المؤسس"

مؤكدًا أن التعليم ليس مجرد تلقين للمعارف، وإنما هو بناء للهوية، وصياغة للوعي، وصناعة لجيل يفاخر بخصاله الوطنية كما يفاخر بإنجازاته العلمية ، مهمتنا أن نربط أبناءنا بجذورهم الأصيلة، وفي الوقت نفسه نفتح أمامهم آفاق المستقبل الرحبة، ليكونوا قادرين على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات على القيم والقدرة على المنافسة.