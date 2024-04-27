مستشفى نمرة العام ينقذ طفلة السنوات العشر بعد إصابتها بزجاج مكسور في المنزل

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى نمرة العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بعد أن تم إجراء عملية جراحية بالذراع الأيسر نتيجة إصابتها - بزجاج مكسور في المنزل -.
وأوضح التجمع الصحي أنه تم استقبال المريضة بقسم الطوارئ وتبين وجود نزيف وكانت تعاني بسبب شحوب بالبشرة وزيادة في ضربات القلب وانخفاض حاد بالضغط وتوقف النبض بالرسغ الأيسر تمامًا، مع برودة بالطرف الأيسر نتيجة لقطع الشريان العضدي وقطع بالعضلة العضدية والوتر للعضلة ذات الرأسين والعصب الأوسط للذراع نفسه.
وبفضل من الله، تم إيقاف النزيف من قِبل الفريق الطبي المختص بالطوارئ باستخدام الرباط المطاط والشاش، وإعطاء المحاليل اللازمة وتعويضها بوحدات الدم بصورة عاجلة.
وأضاف أنه تم تحويل المريضة للعمليات في وقت قياسي وتم ربط طرفي الشريان العضدي المقطوع وإصلاح العصب الأوسط وكذلك إصلاح الوتر والعضلات خلال ثلاث ساعات من قِبل الفريق الطبي المتمثل من أطباء الجراحة والتخدير وفريق العمليات استشاري الجراحة أحمد بلال - اختصاصي الجراحة إبراهيم محمد - اختصاصي الجراحة حمدي محمد.
وقد غادرت المريضة المستشفى بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة خلال 48 ساعة.