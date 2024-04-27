مستشفى نمرة العام ينقذ طفلة السنوات العشر بعد إصابتها بزجاج مكسور في المنزل

وأوضح التجمع الصحي أنه تم استقبال المريضة بقسم الطوارئ وتبين وجود نزيف وكانت تعاني بسبب شحوب بالبشرة وزيادة في ضربات القلب وانخفاض حاد بالضغط وتوقف النبض بالرسغ الأيسر تمامًا، مع برودة بالطرف الأيسر نتيجة لقطع الشريان العضدي وقطع بالعضلة العضدية والوتر للعضلة ذات الرأسين والعصب الأوسط للذراع نفسه.