76 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم ينبع

أدى أكثر من 76 ألف طالب وطالبة صباح اليوم (الأحد) بمدارس تعليم ينبع في جميع المراحل الدراسية، اختبارات اليوم الأول لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وتَفقد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي -يرافقه عدد من القيادات التربوية- سير العمل في لجان الاختبارات في عدد من المدارس بالمحافظة بدأها بثانوية الحسن بن الهيثم، والْتقى قيادات المدارس، وتجول داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدرسة وتجهيزاتها، مستمعًا لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات.
من جانب آخر تابع مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين- بنات"، والمساعد للشؤون المدرسية، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على تهيئة الجو التربوي الملائم؛ مبينين أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، وأن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانيًّا تسير وفق ما خُطط لها، ويشرف عليها أكثر من 350 من مشرفي ومشرفات الإدارة، ومتابعة يومية مع قيادات المدارس؛ لرفع التقارير عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث.