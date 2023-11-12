76 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم ينبع

من جانب آخر تابع مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين- بنات"، والمساعد للشؤون المدرسية، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على تهيئة الجو التربوي الملائم؛ مبينين أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، وأن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانيًّا تسير وفق ما خُطط لها، ويشرف عليها أكثر من 350 من مشرفي ومشرفات الإدارة، ومتابعة يومية مع قيادات المدارس؛ لرفع التقارير عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث.