" بيئة جدة" تحتفل باليوم العالمي للبيئة بمعرض توعوي وندوة علمية

انطلقت بمحافظة جدة فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "أرضنا مستقبلنا ".
وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي أن الوزارة نفذت معرضاً توعوياً للمحافظة والاهتمام بالبيئة في العرب مول يبث فيه عرض مرئي عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وأشار إلى فعالية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وشاركت الوزارة في مبادرة تنظيف شاطئ واجهة روشن البحرية، وفي مبادرة تلوين الممشى " نجدد خطوتك ونلونها".
فيما أكد الصبحي مشاركة الوزارة في ندوة علمية سيتطرق لها المحاضرون عن أهمية البيئة والمحافظة عليها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وسيتم التركيز على استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف.
وشدد "الصبحي " على حرص الفرع مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع. كما تدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.