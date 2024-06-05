" بيئة جدة" تحتفل باليوم العالمي للبيئة بمعرض توعوي وندوة علمية

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع. كما تدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.