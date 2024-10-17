محافظ قلوة يدشّن المعرض التوعوي بسرطان الثدي 2024

دشّن محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، مساء الأربعاء، المعرض التوعوي بسرطان الثدي لعام 2024، الذي نظمته جمعية أصدقاء المرضى "يشفين".
جاء ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في المحافظة، تحت شعار "رايتك وردية".
ويستهدف المعرض، نشر الوعي حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي والتعريف بأحدث وسائل الوقاية والعلاج المتاحة؛ حيث استمع "الشهري" إلى شرح حول كيفية إجراء الفحص الذاتي وطرق الوقاية.
كما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر في تقليل معدلات الوفاة ورفع فرص العلاج الناجح.
وأشاد "الشهري" بدور الجهات الصحية والجهات المشاركة في تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة الصحية للنساء، مؤكدًا أهمية إجراء الفحوصات الدورية والاستفادة من الخدمات التي توفرها الحملة في المستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة.