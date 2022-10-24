مختص: يمكن تشخيص سرطان الثدي باستخدام "الماموجرام" قبل ظهور الأعراض بـ 3 سنوات

وبيّن رئيس قسم الأشعة بالمجمع الدكتور ياسر نوري؛ أن الكشف على الأمراض التي يتعرّض لها الثدي بالأخص الأورام يتم عن طريق الفحص بجهاز الماموجرام، وأما عن طريق الفحص الذاتي للثدي بالنظر إلى التغيرات على لون وطبيعة جلد الثدي أو الإحساس بوجود كتل بالثدي، مبيناً أن من الممكن تشخيص سرطان الثدي باستخدام جهاز الماموجرام قبل ظهور أعراض المرض بـ 3 سنوات، حيث تكون نسبة الشفاء أكثر من 95%.