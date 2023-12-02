"التجمع الصحي" بالطائف يحصد جائزة "الصحة" في مسار المبادرات المتميزة

وقال الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور طلال بن عبدالله المالكي: "إن الحصول على المراكز الأولى في جوائز وزارة الصحة للتطوع الصحي يعني لنا مصدر فخر واعتزاز لكل منسوبي التجمع، فالفوز ليس هدفًا بحد ذاته بل وسيلة لخدمة المجتمع والوطن من خلال مبادرات صحية وإنسانية تنفذها الكوادر بمرافق التجمع والتي تضع في أولوياتها أن التطوع رسالة سامية تحتاج من الجميع أن تكون صفة ملازمة لنا في كل خدماتنا ورعايتنا وتعاملاتنا التي نقدمها للمستفيدين وبما يعزز دور المسؤولية المجتمعية لدى منسوبي التجمع لتحقيق أحد أهم مخرجات وأهداف الرؤية الوطنية 2023".