"التجمع الصحي" بالطائف يحصد جائزة "الصحة" في مسار المبادرات المتميزة
حصد التجمع الصحي بالطائف، جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي في مسار المبادرات المتميزة في عام 2023، حيث حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على المركز الأول في مبادرته عيادة "رعاية"، والتي تستهدف خدمة كبار السن من مراجعي مركز التأهيل الطبي، ومراجعي المركز من مرضى الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، وحصل مجمع الملك فيصل الطبي على المركز الثاني في مبادرته "حاضرين" والتي تستهدف مراجعي قسم الأشعة بالمجمع.
وقال الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور طلال بن عبدالله المالكي: "إن الحصول على المراكز الأولى في جوائز وزارة الصحة للتطوع الصحي يعني لنا مصدر فخر واعتزاز لكل منسوبي التجمع، فالفوز ليس هدفًا بحد ذاته بل وسيلة لخدمة المجتمع والوطن من خلال مبادرات صحية وإنسانية تنفذها الكوادر بمرافق التجمع والتي تضع في أولوياتها أن التطوع رسالة سامية تحتاج من الجميع أن تكون صفة ملازمة لنا في كل خدماتنا ورعايتنا وتعاملاتنا التي نقدمها للمستفيدين وبما يعزز دور المسؤولية المجتمعية لدى منسوبي التجمع لتحقيق أحد أهم مخرجات وأهداف الرؤية الوطنية 2023".
وأفاد مدير إدارة التطوع الصحي الدكتور عبدالرحيم المالكي بأن مبادرة رعاية بلغ عدد جلساتها 514 جلسة استفاد منه 114 مستفيدًا، حيث تعنى عيادة رعاية بخلق مسار خاص لكبار السن يجنبهم قوائم الانتظار من خلال دعم المركز بفتح ٤ فرص تطوعية وتعزيزه بموظفين ومتطوعين داخل المركز كفريق رعاية متطوع بهدف تعزيز الخدمة العلاجية لكبار السن وتحقيق النتائج العلاجية بجودة عالية وفترة زمنية سريعة، كما هدفت مبادرة حاضرين إلى تقليل قوائم الانتظار باقسام الأشعة بالمجمع لتسريع الخطة العلاجية للمرضى.