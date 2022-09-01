انطلاق فعاليات مهرجان "صفري بيشة" في دورته العاشرة.. يستمر لخمسة أيام

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني إلى أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية منطقة عسير المبنية على مكامن قوتها ومنها استخدام خيرات الأرض الاستخدام الأمثل والمحافظة على طبيعتها وهويتها، إضافة إلى خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة في توجيه برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بما يتوافق مع الميز النسبية لكل منطقة، حيث تتميز محافظة بيشة بإنتاج التمور وخاصة الصفري، مقدرًا ما تنتجه المحافظة بـ(50 ألف طن) سنويًا.