أمانة الطائف تطلق حملة تطوعية لامتثال المباني والمحلات التجارية

وكذلك وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ومظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر.