أمانة الطائف تطلق حملة تطوعية لامتثال المباني والمحلات التجارية

أطلقت أمانة الطائف، اليوم الخميس، حملة تطوعية لنشر الوعي حول امتثال المباني، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من المحافظة.
تهدف الحملة إلى تحول الطائف إلى مدينة حضارية وعصرية، خالية من التشوهات البصرية، وممتثلة.
وأكدت أمانة الطائف، أن الحملة التطوعية تستهدف المبادرة بتوعية ملاك المباني والمحلات التجارية في تطبيق الامتثال البلدي في المباني أو المحال التجارية.
يأتي ذلك لتعزيز امتثال ملاك المباني لإصدار شهادة الامتثال واستيفاء متطلبات الحصول عليها، عبر خلو المباني من المخالفات التي تشمل العديد من الملاحظات، ومنها: عدم تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وعدم توفير ممر الوصول الجانبي أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة للمباني التجارية، ووجود وحدات تكييف منفصلة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
وتسهم المبادرة التطوعية، في تفاعل ملاك المباني مع توجه الوزارة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة عناصر التشوه في المباني، ومنها خلو المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة.
وكذلك وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ومظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر.
وأيضًا عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، ووجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، إضافة إلى وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.