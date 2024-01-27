4522832 وجبة قدمتها "جمعية خيرات" لمستفيديها من فائض الطعام خلال 2023

كشفت جمعية خيرات لحفظ النعمة عن توزيع (4522832 ) أربعة ملايين وخمسمائة واثنين وعشرين ألفًا وثمانمائة واثنتين وثلاثين وجبة محفوظة على عدد من المستفيدين، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 31659824 ريالاً، ووزن يقدر بـ 1130708 ك فيما بلغ عدد الفواكه بـ 143717ك والخضار بـ 423295 ك بحسب إحصائية أعلنت عنها الجمعية أخيرًا لعام 2023 ، وذلك من فائض طعام الفنادق والمطاعم وقاعات المناسبات إلى جانب فائض أسواق النفع العام عبر الفرق الميدانية لخيرات التي تقوم بتوصيله للمستفيدين.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي أن الجمعية حريصة كل الحرص على الاستفادة من فائض الطعام وتقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي للأسر في مجتمع مدينة الرياض وهو الهدف الذي دفعها إلى التوسع في هذا المجال بافتتاح فرع ثانٍ للجمعية، والذي يقع في جنوب غرب الرياض على شارع الفريان حتى يقدم خدماته للمستفيدين في تلك الأحياء ويسهل الوصول إليهم عبر سيارات مبردة لحفظ النعمة.
وأشار السبيعي إلى أن الجمعية أولت اهتمامًا كبيرًا بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضراوات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة، وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عددٍ من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.
ولفت إلى أن الجمعية نالت شهادة الجودة العالمية (iso:9001) في العام الماضي 2023 وذلك بعد مراجعة توثيق وتقييم العمليات الإدارية وآليات سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يُذكر أن مشروعات جمعية خيرات متعددة منها مشروع لنحفظها التوعوي الذي يسعى إلى نشر ثقافة حفظ النعمة وتقليل الهدر والمحافظة على الأمن الغذائي، ومشروع اطعموني الذي يوفر الوجبات الساخنة للمستفيدين من فائض الطعام وكذلك مشروع الإطعام المتحرك بالإضافة إلى سلة الخير وإفطار صائم وفرحة العيد والأضاحي.