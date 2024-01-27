4522832 وجبة قدمتها "جمعية خيرات" لمستفيديها من فائض الطعام خلال 2023

وأشار السبيعي إلى أن الجمعية أولت اهتمامًا كبيرًا بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضراوات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة، وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عددٍ من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.