برعاية أمير الجوف.. انطلاق ملتقى المحامين الأول بالمنطقة

وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف والمشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، خلال افتتاح ملتقى المحامين الأول بالمنطقة: "في ضوء كل ذلك وجهنا بتنظيم هذا الملتقى مع الهيئة السعودية للمحامين، ليوفر البيئة المثالية للتواصل في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات، والتجارب المحلية والدولية، ووضع الآليات الملائمة لتطبيقها على أرض الواقع بحضور فاعل من الهيئة السعودية للمحامين التي تعد بمثابة بيت الخبرة والمرجعية الأساس في هذه المجالات، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين والطلاب".