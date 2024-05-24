شِاهد.. إسدال ستار "ملتقى توظيف تقني تبوك" بتوفير 3156 فرصة للخريجين

وأضاف أن الملتقى هدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عدداً من الورش التدريبية والدورات التدريبية؛ لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل، بالإضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات تتعلق بالتوظيف مع ثلاث شركات بالمنطقة، وتوقيع عقود مباشرة مع عدد من الخريجين والخريجات.