اتحاد "اللاكروس" يستعرض إنجازات الربع الثاني.. ويناقش خطة 2023

وجرى -خلال الاجتماع- استعراضُ أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الثاني من العام الجاري، والتي أثمرت عن زيادة عدد المشاركين المهتمين باللاكروس إلى ما يزيد على 300 مشارك؛ فيما بلغ عدد اللاعبين الممارسين المسجلين في برامج الاتحاد أكثر من 150 لاعبًا، في الوقت الذي زاد فيه عدد المدارس المساندة للعبة إلى 3 مدارس، وزادت نسبة مشاركة اللاعبات بمعدل نمو 30% تحت إشراف 6 مدربين مؤهلين.. وتابع المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية وخطة النمو المستقبلية، ومناقشة التقرير الفني لمدرب الاتحاد.