"الأمر بالمعروف" تفعّل برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" بمرور مكة وجدة

فعَّلت هيئةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة، ومحافظة جدة، برنامجَ "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، وذلك بنشر المحتوى التوعوي والوقائي؛ لتبيين خطر المخدرات على الفرد والمجتمع عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في إدارة المرور بالعاصمة المقدّسة ومحافظة جدة، وكذلك بإلقاء الكلمات التوعوية بإدارة الدوريات الأمنية بمحافظة جدة.
وصرّح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ بأن هذه المناشط التوعوية هي لتحقيق أهداف الرئاسة العامة التوعوية والوقائية؛ ومنها حفظ الإسلام للضروريات الخمس، والتي تشمل التحذير من خطر المسكرات والمخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.
يشار إلى أن هذا البرنامج الذي أطلقه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، يأتي تفاعلًا مع الجهود الوطنية لمكافحة المخدّرات، وتسخيرًا للإمكانات البشرية والمادّية؛ مساهمةً في هذه الجهود المباركة.