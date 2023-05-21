"الأمر بالمعروف" تفعّل برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" بمرور مكة وجدة

يشار إلى أن هذا البرنامج الذي أطلقه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، يأتي تفاعلًا مع الجهود الوطنية لمكافحة المخدّرات، وتسخيرًا للإمكانات البشرية والمادّية؛ مساهمةً في هذه الجهود المباركة.