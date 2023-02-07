كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تدشن معرض مشاريع وابتكارات المتدربين

وأكد الدعم الكبير من الكلية لمتدربيها من خلال مراكز التدريب الذاتي التي فعلتها مؤخرًا في مختلف أقسامها, بإشراف نخبة من المدربين الماهرين في مجالات عدة من منسوبي الكلية, كل في اختصاصه, مشيرًا إلى مشاركة الكلية في عدد من المسابقات الداخلية والخارجية وتحقيقها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.