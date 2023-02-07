كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تدشن معرض مشاريع وابتكارات المتدربين

دشن عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس فهد بن عبود العامودي اليوم, معرض مشاريع وابتكارات المتدربين بالكلية تحت إشراف وكالة الكلية لخدمات المتدربين، ممثلة في مركز النشاط الذي شمل مراحل الدبلوم والبكالوريوس بهدف تنمية الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى مشاريع إثرائية.
وأوضح المهندس العامودي أن المعرض يركز على ذوي الاختراعات التقنية وأصحاب الابتكارات القابلة للتطبيق, ضمن سعي الكلية إلى تشجيع المتدربين على البحث التقني وتحفيزهم على الاطلاع والاكتشاف وصناعة البيئات التدريبية المحفزة على الإبداع وترسيخ منهج الاكتشاف وتأهيل الجدد منهم لاقتحام مجال المشروعات المختلفة.
وبين المهندس العامودي أن المعرض يشتمل على إقامة مسابقة لتنمية الجوانب الابتكارية لدى المتدربين, في مسارين الأول منهما مخصص للابتكارات والثاني للأفكار, ويشترط في المشاركات المقدمة ضمن الابتكارات التقنية أن تخلو من أي شيء يخل بالأمانة العلمية أو يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للآخرين, وأن تحمل المشاركة فكرة جديدة أو تطويرًا فعليًا لفكرة سابقة, مع شرط احتوائها على جانب إبداعي.
وأكد الدعم الكبير من الكلية لمتدربيها من خلال مراكز التدريب الذاتي التي فعلتها مؤخرًا في مختلف أقسامها, بإشراف نخبة من المدربين الماهرين في مجالات عدة من منسوبي الكلية, كل في اختصاصه, مشيرًا إلى مشاركة الكلية في عدد من المسابقات الداخلية والخارجية وتحقيقها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.