نائب أمير مكة يُدشّن مستشفى الولادة والأطفال بـ"جدة"

دشّن نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة.
جاء ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
ويقع المستشفى ضمن مشروع مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة، بتكلفة تجاوزات الـ416 مليون ريال، وبسعة 400 سرير، وعلى مساحة إجمالية "86271" مترًا مربعًا.
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير مكة المكرمة، في مكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والوفد المرافق له.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح مفصّل عن المشروع، والذي يأتي ليعكس اهتمام القيادة الحكيمة، أيّدها الله، بصحة المواطن وجعلها أولوية في كل الخطط والبرامج التنموية.
عقب ذلك شاهد والحضورُ عرضًا مرئيًّا عن المستشفى وأهمّ التخصصات الدقيقة التي يضمّها كرعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة، ووحدة الكلى للأطفال، ووحدة العقم والإخصاب، والعلاج التنفسي، وأمراض قلب الأطفال، والأمراض المعدية للأطفال، وأمراض غدد صماء أطفال.
ويندرج هذا المشروع ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في كل المرافق الصحية، وبما يسهم، بإذن الله، في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.
وفي ختام حفل التدشين أشاد نائب أمير المنطقة بالمستشفى الجديد وما يضُمّه من عيادات وأقسام وأجهزة حديثة ومتطوّرة، متمنّيًا أن يكون إضافة نوعية إلى سلسلة منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان مكة المكرمة، وموجهًا بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.