نائب أمير مكة يُدشّن مستشفى الولادة والأطفال بـ"جدة"

وفي ختام حفل التدشين أشاد نائب أمير المنطقة بالمستشفى الجديد وما يضُمّه من عيادات وأقسام وأجهزة حديثة ومتطوّرة، متمنّيًا أن يكون إضافة نوعية إلى سلسلة منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان مكة المكرمة، وموجهًا بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.