محافظ القويعية يرعى احتفالية أهالي المحافظة باليوم الوطني

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض "فيديو" مرئي، بتصميم وإبداع أمانة منطقة الرياض، وهو ''وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرياض، كما كانت وما خُطط لها، واليوم نعيشها واقعًا بين السطور، قصة سطّرت بالعمل والطموح المستمر''.