محافظ القويعية يرعى احتفالية أهالي المحافظة باليوم الوطني
رعى محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، احتفال أهالي المحافظة، أول أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
نَظّم الحفل بلدية القويعية، بمشاركة جهات حكومية وأمنية، في مسرح البحيرة، بحضور جمع من رؤساء الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض "فيديو" مرئي، بتصميم وإبداع أمانة منطقة الرياض، وهو ''وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرياض، كما كانت وما خُطط لها، واليوم نعيشها واقعًا بين السطور، قصة سطّرت بالعمل والطموح المستمر''.
عقب ذلك قدم الفنانان عبداللطيف القاسم، وعلوان الصفيان، الأوبريت الوطني.
واختُتم الاحتفال بالعرضة السعودية بمشاركة محافظ القويعية، ووكيل المحافظة والأهالي؛ احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
كما اشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، على ركن للرسم والأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل.