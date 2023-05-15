أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج.. غدًا

ومن المقرر اطلاع الاجتماع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ومدى جاهزية كل إدارة، والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - إلى تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم.