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أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج.. غدًا

للاطلاع على جاهزية مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
سبق
سبق

يترأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، غدًا الثلاثاء، اجتماع لجنة الحج.

يعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.

ومن المقرر اطلاع الاجتماع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ومدى جاهزية كل إدارة، والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - إلى تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

أمير منطقة تبوك
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
اجتماع لجنة الحج

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