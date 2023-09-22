رئيس بلدية ظهران الجنوب يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

قال رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد بن محمد بن عوير، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم المجيد يوم الوطن العظيم 93 يسعدني أن أزف أغلى التهاني لقيادتنا الرشيدة وولاة أمرنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي العظيم وللوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ونحن ننعم بالخيرات والأمن والأمان والعيش الرغيد. نتذكر في هذا اليوم أمجاد أولئك الرجال والأبطال العظماء الذين وحدوا المملكة العربية السعودية مع المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.