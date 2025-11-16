"مدرسة الحدبة" للطفولة المبكرة بقنا تُطلق مبادرة "أرضنا الخضراء" وتحول فناءها لرقعة خضراء بمشاركة واسعة

وقالت الحربي إن المبادرة ترتكز على مجموعة من الأنشطة التطوعية والتعليمية الساعية إلى تحقيق التوازن البيئي في المدن والمناطق الريفية. وتشمل الأنشطة حملات تشجير وتنظيف وتدوير النفايات، إضافة إلى ورش عمل توعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالتعاون مع البلدية والمدارس والجهات البيئية المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في مجال الاستدامة البيئية.