"مدرسة الحدبة" للطفولة المبكرة بقنا تُطلق مبادرة "أرضنا الخضراء" وتحول فناءها لرقعة خضراء بمشاركة واسعة

في خطوة لافتة، نفذت مدرسة الحدبة للطفولة المبكرة بقنا غرب عسير مبادرة "أرضنا خضراء"، عبر زراعة مداخل وفناء المدرسة بمشاركة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ضمن جهود لتعزيز الوعي البيئي.
وأوضحت صاحبة المبادرة، المعلمة هناء الحربي، لـ"سبق" أن المبادرة تُعد واحدة من المبادرات البيئية الرائدة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
وقالت الحربي إن المبادرة ترتكز على مجموعة من الأنشطة التطوعية والتعليمية الساعية إلى تحقيق التوازن البيئي في المدن والمناطق الريفية. وتشمل الأنشطة حملات تشجير وتنظيف وتدوير النفايات، إضافة إلى ورش عمل توعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالتعاون مع البلدية والمدارس والجهات البيئية المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
وبدأت المدرسة تنفيذ المبادرة عبر التعريف بها في الإذاعة المدرسية ومنصات التواصل الاجتماعي. كما شارك الطلاب والطالبات والمعلمات والإداريات في زراعة الأشجار العطرية وشجر الحناء وأنواع من الأشجار المحلية التي أحضرها الطلاب من منازلهم.
وشهدت المبادرة دعوة الأمهات لحضور ورشة عمل حول أهمية التشجير، إلى جانب التنسيق مع المدارس المجاورة لنقل التجربة إليها وتوزيع الشتلات، على أن تُختتم الفعاليات نهاية الأسبوع الجاري بتكريم المشاركين.
وثمنت الحربي دعم مديرة المدرسة أميرة السفياني، وجهود رائدة النشاط ليلى المغربي التي كان لها دور بارز في نجاح المبادرة.