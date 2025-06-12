رئيس وأعضاء نادي التهامي يهنئون القيادة بنجاح موسم حج 1446هـ

وأكدوا أن النجاح الاستثنائي الذي تحقق هذا العام لموسم الحج هو ثمرة إصرار القيادة الرشيدة وقوة عزيمتها، وشغفها المتجدد بخدمة ضيوف الرحمن، ذلك الشغف النابع من إيمان صادق واحتساب للأجر في كل جهد يُبذل وكل خدمة تُقدَّم للحجيج الكرام. لقد أثبتت المملكة للعالم أن خدمة الحجاج ليست مجرد واجب وطني، بل رسالة إيمانية سامية تترجمها القيادة وأبناء الوطن إلى واقع مشهود من التفاني والإتقان.