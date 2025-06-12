رئيس وأعضاء نادي التهامي يهنئون القيادة بنجاح موسم حج 1446هـ

رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي التهامي بجازان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
وأكدوا أن النجاح الاستثنائي الذي تحقق هذا العام لموسم الحج هو ثمرة إصرار القيادة الرشيدة وقوة عزيمتها، وشغفها المتجدد بخدمة ضيوف الرحمن، ذلك الشغف النابع من إيمان صادق واحتساب للأجر في كل جهد يُبذل وكل خدمة تُقدَّم للحجيج الكرام. لقد أثبتت المملكة للعالم أن خدمة الحجاج ليست مجرد واجب وطني، بل رسالة إيمانية سامية تترجمها القيادة وأبناء الوطن إلى واقع مشهود من التفاني والإتقان.
لقد تضافرت جهود جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتجلّى الإخلاص في كل عمل وكل خدمة، فكان موسم الحج هذا العام عنوانًا للأمان والتنظيم والنجاح الذي يُحتذى به، ونموذجًا عالميًا في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقالوا: نسأل الله أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره، وأن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تبذله من جهود عظيمة في سبيل رفعة هذا الوطن وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.