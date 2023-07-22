بحضور اللاعبَيْن "يوسف الثنيان" و"خالد الدايل".. اختتام فعالية "القرآن هداية وبيان"

وشارك فريق "بروين" التطوعي وفريق "فعاليات المجتمع" في تنظيم الفعالية، كما شارك في الفعالية الرياضية عدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، أمثال الدكتور خالد الدايل والكابتن يوسف الثنيان قائد المنتخب السعودي سابقًا، وعدد من الرياضيين من مختلف الدول العربية.