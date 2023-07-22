بحضور اللاعبَيْن "يوسف الثنيان" و"خالد الدايل".. اختتام فعالية "القرآن هداية وبيان"

اختُتمت فعالية "القرآن هداية وبيان"، التي شملت مباراة خيرية بين فريقَي الحواري "السلطان" بقيادة الكابتن يوسف الثنيان، و"الدريس"، وانتهت بالتعادل، وذلك على شرف أحمد فهد الحمدان، المشرف العام على قيصرية الكتاب (أحد مشاريع وزارة الثقافة).
وألقى "أحمد الحمدان" كلمة الحضور، أكد فيها اعتزاز السعودية وقيادتها بالثقافة الإسلامية التي تدعو إلى التعايش السلمي لتحقيق التنمية والازدهار، واحترامها لكل دساتير الأمم.
واشتملت الفعالية على كلمة لرجل الأعمال عواض جزاء الميزاني، راعي الفعالية. وألقى الشاعر راشد محمد آل سعد القحطاني قصيدة، عنوانها "قرآننا: هداية وبيان".
وشارك فريق "بروين" التطوعي وفريق "فعاليات المجتمع" في تنظيم الفعالية، كما شارك في الفعالية الرياضية عدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، أمثال الدكتور خالد الدايل والكابتن يوسف الثنيان قائد المنتخب السعودي سابقًا، وعدد من الرياضيين من مختلف الدول العربية.
ونظَّمت مؤسسة صوت الملاعب الرياضية فعالية متنوعة، تضمنت فقرات اجتماعية ورياضية نصرةً للقرآن الكريم، والذود عن كتاب الله تعالى، ردًّا على حادثة حرق المصحف الشريف في السويد، والعمل المتطرف المشين المهين للكتب السماوية الذي هو ضد السياسات والقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "صوت الملاعب" الرياضية، الدكتور فواز بن كاسب، أن مثل هذه الأنشطة الرياضة تأتي في سياق ما يتمتع به مجتمعنا السعودي من مبادئ وأخلاقيات مستوحاة من ديننا وقرآننا، تُعزِّز التسامح والتعايش الإيجابي، وتنبذ ثقافة التطرف.
واختُتمت الفعالية بتوزيع الدروع التذكارية والميداليات على الفريقين، وتكريم المساهمين، ثم التُقطت صور جماعية لجميع المشاركين.