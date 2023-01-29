"أسرية الأفلاج" تقيم فعالية اليوم العالمي للطفل بمهرجان ليالي شتوية

وشارك الأطفال في ركن الرسومات المخصصة لهذه الفعالية وتكريم جميع المشاركين في الرسم، فيما تم تقديم عدد من الإهداءات لزائري معرض الجمعية الذين أِبدوا إعجابهم بما تم تقديمه في هذا المهرجان.