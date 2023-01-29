"أسرية الأفلاج" تقيم فعالية اليوم العالمي للطفل بمهرجان ليالي شتوية

نظمت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، فعالية اليوم العالمي للطفل الخليجي بمهرجان ليالي شتوية بالمحافظة.
وتأتي هذه الفعالية التي نفذتها أسرية الأفلاج بحضور نحو 3 آلاف زائر لمهرجان ليالي شتوية من منطلق رعاية الأسر والأبناء وتعزيز عدد من القيم والمهارات لديهم تحت شعار "أطفالنا هم المستقبل".
وتضمنت الفعالية ركنًا مخصصًا لعرض أرقام وإحصائيات البرامج المنفذة والمختلفة، وندوة عن تربية الطفل قدمها المستشار الأسري عبدالله آل فواز، للأهالي على مسرح المهرجان الذي شهد حضورًا وتفاعلًا من الزوار.
وشارك الأطفال في ركن الرسومات المخصصة لهذه الفعالية وتكريم جميع المشاركين في الرسم، فيما تم تقديم عدد من الإهداءات لزائري معرض الجمعية الذين أِبدوا إعجابهم بما تم تقديمه في هذا المهرجان.
واختتمت الفعاليات بتكريم المشرف على مهرجان ليالي شتوية بالأفلاج غازي المسعري؛ تثمينًا لتعاونه في إنجاح هذا البرنامج الموجه للأسرة والمجتمع.